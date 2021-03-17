محافظ شمال سيناء يتفقد سوق الجمله غرب العريش

تفقد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،سوق الجملة المتطور بالعريش وابذي يجري تجهيزه للافتتاح ضمن المشروعات التى سيتم افتتاحها بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء فى 25 أبريل القادم .

وأشار المحافظ فى تصريحات صحفية أثناء تفقده للسوق اليوم .. بحضور هشام الخولى نائب المحافظ ، المهندس عاطف عبيد وكيل وزارة الزراعة ، علاء الدين سمرى مدير عام التموين ، أمانى رسلان مدير ادارة الاتحاد التعاونى ، محمد عيد اللواء المدير التنفيذى للسوق ، وممثلين عن مجلس ادارة السوق والغرفة التجارية بالمحافظة .. الى أن سوق الجملة بالعريش من المشروعات القومية التى نفذتها الدولة على أرض سيناء ويعد نقله نوعية فى المحافظة .. حيث تم تصميمه ليكون على أحدث طراز ، وتم تجهيزه وتزويده بمختلف الإمكانات الحديثة ووسائل الأمان المتطورة والخدمات المتنوعة .



وأضاف أن السوق يقع على مساحة 60 ألف مترا مسطحا بأبعاد 400 * 150 مترا بما يوازى 14 فدانا فى منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش على الطريق الدولى ( العريش / القنطرة ) ، وهو بتكلفة 167 مليون جنيها بخلاف بعض الاستكمالات الأخرى من المرافق الخدمية بالسوق .. منوها إلى استلام المنشآت الداخلية كاملة التشطيب .. الى جانب المرافق الداخلية ، وكذا المرافق الخارجية للمشروع من شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحى .



كما أشار إلى إنشاء موقف للسيارات ومحاور مرورية لسهولة دخول وخروج السيارات من وإلى السوق دون تكدس أو زحام .



ويضم السوق عدد 6 معارض متنوعة للسلع والمنتجات ( دواجن ، أسماك ، لحوم ، وخضروات وفاكهة ) ، مجمع مطاعم وكافتيريات ، محلات خدمية متنوعة باجمالى 36 محلا و 8 ثلاجات تبريد وتجميد و7 محلات لبيع الفوارغ ومسجد وخزان رئيسى للمياه سعة 1000 مترا مكعبا ومبنى ادارى وبوابات اليكترونية .. الى جانب غرف للأمن والدفاع المدنى ( الاطفاء ) ونقطتى شرطة واسعاف وعدد من مكاتب الخدمات الحكومية منها : مكتب شهر عقارى ، مكتب تأمينات ، مكتب تموين ، مبنى خدمات إدارى ، بنوك وغيرها من الخدمات اللازمة لرواد السوق ، بوابة رئيسية وأخرى فرعية ، ساحتى انتظار للسيارات ، وأسوار خارجية .



وأعلن المحافظ عن تحديد الفئات الرئيسية المستفيدة من السوق فى الحصول على محلات به .. منهم كأولوية أولى : من كان لهم محلات فى سوق الجملة القديم على أن يكونوا مسددين للمتأخرات عليهم ، وأن يكونوا من الممارسين للنشاط حتى الآن ، وممن لديهم محلات تجارية فى منطقة الموقف الجديد ، والذين ليست لهم أماكن لممارسة النشاط التجارى .. الى جانب تجار الموز أصحاب الثلاجات .. مؤكدا على عدم اقصاء أى تاجر يمارس المهنة عن الاستفادة من السوق والعمل به .



كما أكد المحافظ أن السوق ليس هدفه الربح .. فهو قطاع خدمى لخدمة التجار والمستهلين ، وأنه تم تشكيل مجلس ادارة للسوق يضم كل من رئيس مجلس مدينة العريش ومديرى التموين والزراعة والصحة والطب البيطرى وممثلى الغرفة التجارية وجهاز حماية المستهلك ، وسيكون مجلس المدينة هو صاحب الحق فى تشغيله واستخراج الرخص ومزاولة النشاط به ، وسيتم اعداد كراسة شروط لتأجير وحداته ومحلاته التجارية بنظام المزاد العلنى الفردى أو للشركاء .



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