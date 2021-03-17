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أخبار العالم

رئيس "الدوما" الروسي: تصريحات بايدن عن بوتين إهانة لشعبنا وهيستيريا لقلة الحيلة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:37 م
صدى البلد
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أ ش أ
وصف رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، التي وصف فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "القاتل" بأنها إهانة للشعب الروسي، مشيرا إلى أن التهجم على الرئيس الروسي يعد تهجمًا على روسيا. 
وكتب فولودين، على موقعه في "تليجرام" اليوم الأربعاء، تعليقا على تصريحات بايدن، وبحسب وكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية : "بايدن أهان مواطنينا بهذه التصريحات، هذه الهيستيريا سببها العجز، وبوتين رئيسنا والتهجم عليه يعد تهجمًا على البلاد". 
وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد قال في مقابلة صحفية، بثتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية:" إنه يعتبر نظيره الروسي بوتين "قاتلًا".

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