احذر ميزة My Heritage المزيفة.. تطبيق «إحياء صور الموتى» يخدع مستخدميه

تفاجئنا التقنيات الحديثة كل فترة باكتشافات علمية جديدة وفي بعض الأحيان تكون غريبة أو معقدة بعض الشئ، فلم يخطر على بال بشر أن تطبيقا للهواتف الذكية يمكنه "إحياء الموتي"، كما أطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.





انتشر مؤخرا تطبيق جديد يسمى MyHeritage من ضمن التطبيقات الإلكترونية الحديثة والمثيرة للجدال أيضا، بعد أن ذاع صيته بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، واستعان به الكثيرين من مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد من أجل تحريك الصور الثابتة، لاسيما صور من فارقوا الحياة، حيث يرغب أولئك الأشخاص في رؤية ذويهم أو أحبائهم احياء مرة أخرى.





ويتيح تطبيق MyHeritage، لمستخدمي أندرويد باستخدام أحدث ميزاته القائمة على الذكاء الاصطناعى تحريك وجوه الأشخاص في الصور الثابتة، وجعلها تتحرك في جهات مختلفة ويلتفتون يمينا ويسارا، وفي بعض الأحيان تجعلهم هذه التقنية يبتسمون.





وتستخدم منصة الصور MyHeritage - وتعني "تراثي" - المتخصصة في علم الأنساب، تقنية جديدة تستطيع تحريك الصور الثابتة أو الموتى، تدعى التعلم العميق أو Deep Nostalgia، في إعادة تمثيل الفيديو بتلك التقنية لتحريك الوجوه في الصور التاريخية وإنشاء لقطات فيديو واقعية عالية الجودة، من خلال إضافة سلسلة ثابتة من الحركات والإيماءات وتطبيقها بدقة شديدة على وجه أي شخص في صورة ثابتة، من أجل جعل صور الأسلاف حية تنبض بالحياة.





وتقول الشركة المطورة لتطبيق MyHeritage، فى صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بها، عن تقنية التعلم أو الحنين العميق Deep Nostalgia، إنها ميزة ساحرة مخصصة لإعادة إحياء الأجداد المحبوبين في الصور التاريخية القديمة إلى الحياة، ولإنشاء مقاطع فيديو قصيرة باستخدام هذه الميزة ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.





وفي مفاجأة لم يكن يعلمها مستخدمي المنصة، كتبت الشركة في صفحة الأسئلة الشائعة، قائلة إن الحركات التي تنتج عن استخدام تقنيتها الحديثة في مقاطع الفيديو الخاصة بالمحرك "ليست واقعية"، وإنما هي إيماءات بشرية لموظفين يعملون لدي شركة MyHeritage، قامت الشركة بتسجيلها مسبقا وحفظها في 10 نماذج جاهزة للاستخدام، بحيث يقوم الشخص بإضافة الصورة التي يرغب في تحريكها على إحدى نماذج التطبيق وتقوم التقنية بعمل محاكاة لكيفية تحرك الشخص الموجود في الصورة على الإيماءات المسجلة مسبقا أي أن النتيجة النهائية ليست حقيقية.





وتعد هذه التقنية الجديدة إحدى فروع تقنيات التزييف العميق أو Deepfakes، والتي يستغلها بعض الأشخاص سيئو النية، في دمج الصور وإنشاء مقاطع فيديو مزيفة باستخدام تقنية التعلم الآلي، لتهديد أو ابتزاز أصحاب الصور من المشاهير أو الشخصيات السياسية البارزة من أجل المال، لهذا يطلق الخبراء عليها اسم التكنولوجيا الخبيثة.





وإلى جانب ميزة تحريك الصور أو إعادة إحياء الموتى، تقدم منصة MyHeritage، مجموعة أخرى من الميزات لمستخدميها، من بينها ميزة مقابل اشتراك لاكتشاف الأصول العرقية والعثور على الأقارب البيولوجيين لبعض المستخدمين من أي مكان بالعالم، وذلك بالاستعانة باختبار الحامض النووي DNA، للمستخدم ومقارنته مع قاعدة البيانات الخاصة بالمنصة.





وتضم منصة MyHeritage، التي تم إطلاقها عام 2003، أكثر من 60 مليون مستخدم نشط، وتمتلك قاعدة بيانات تتضمن 13 مليار سجل تاريخي، وتتوفر المنصة الرقمية بأكثر من 40 لغة، ويهدف النظام الأساسي للمنصة على مساعدة الأشخاص لإنشاء شجرة العائلة الخاصة بهم، والبحث عنهم حوال العالم.