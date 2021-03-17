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أخبار العالم

بيان عاجل من الخارجية الإماراتية حول هجوم إرهابي في دولة أفريقية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:21 م
الإمارات
الإمارات
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محمود نوفل
أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا عاجلا بشأن دولة النيجر حيث أدانت بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت غربي النيجر قرب الحدود مع مالي. 

وكان الهجوم الإرهابي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

وحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية وام  أعربت  وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وعبرت  الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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