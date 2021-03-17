بإطلالة جذابة.. صبا مبارك: لا تفتح الباب لناس آذوك.. شاهد

شاركت الفنانة صبا مبارك، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة جديدة.





وظهرت صبا مبارك في الصورة بإطلالة صيفية جذابة، وعلقت قائلة : "طيب اوعدني بهالشغلة، لا تخلي اي احساس بالوحدة يخليك ترجع تفتح الباب لناس آذوك أو لسا ممكن يؤذوك، لانو يا حبيبي حتى لو كنت فارط من العطش، مش رح تشرب سم "





يذكر أن احدث أعمال صبا مبارك مسلسل "عبور" الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.





وقدمت الفنانة صبا مبارك عددًا من الأعمال المهمة، من بينها مسلسلات بلقيس، موجة حارة، العهد: الكلام المباح وحكايات بنات بأجزائه الثلاثة، وأفلام بنتين من مصر ومملكة النمل.









مسلسل "قمر وسحر" هو أول مسلسل شاركت فيه الممثلة صبا مبارك عن طريق أمها الفنانة "حنان الآغا" وكانت هذه أول خطواتها في التمثيل وهي الآن من أكبر نجمات الدراما العربية لاشتراكها في العديد من المسلسلات.