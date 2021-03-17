ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة جذابة.. صبا مبارك: لا تفتح الباب لناس آذوك.. شاهد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:04 م
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
شاركت الفنانة صبا مبارك، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة جديدة.

وظهرت صبا مبارك في الصورة بإطلالة صيفية جذابة، وعلقت قائلة : "طيب اوعدني بهالشغلة، لا تخلي اي احساس بالوحدة يخليك ترجع تفتح الباب لناس آذوك أو لسا ممكن يؤذوك، لانو يا حبيبي حتى لو كنت فارط من العطش، مش رح تشرب سم "

يذكر أن احدث أعمال صبا مبارك مسلسل "عبور" الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.

وقدمت الفنانة صبا مبارك عددًا من الأعمال المهمة، من بينها مسلسلات بلقيس، موجة حارة، العهد: الكلام المباح وحكايات بنات بأجزائه الثلاثة، وأفلام بنتين من مصر ومملكة النمل.


مسلسل "قمر وسحر" هو أول مسلسل شاركت فيه الممثلة صبا مبارك عن طريق أمها الفنانة "حنان الآغا" وكانت هذه أول خطواتها في التمثيل وهي الآن من أكبر نجمات الدراما العربية لاشتراكها في العديد من المسلسلات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رغم كل شيء بنضل نبتسم .. صبا مبارك تبهر جمهورها في أحدث ظهور

صبا مبارك عن إحساسها في الشتاء : مشاعر مختلطة في البرد

بفستان وردي.. شاهد | صبا مبارك تخطف الأنظار عبر إنستجرام

صبا مبارك تخطف أنظار متابعيها بأحدث إطلالة لها .. شاهد

بدون مكياج .. شاهد أحدث ظهور لـ صبا مبارك عبر انستجرام

بإطلالة عصرية .. صبا مبارك تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

برفقة أبطال نسل الأغراب.. أحدث ظهور لـ محمد سامي بـ إنستجرام

المادة فقط.. خالد الغندور يفتح النار على لاعبي الزمالك عقب الهزيمة أمام الترجي

مجموعة بيراميدز بالكونفدرالية.. الرجاء يهزم نكانا 2-0 ويتساوى مع السماوي

شوبير يكشف سر هزيمة الزمالك أمام الترجي التونسي ويوجه نصيحة

الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الفصل الثاني بالمدارس والجامعات..فيديو

بسبب تدهور لا رجعة فيه.. روسيا تستدعي سفيرها في واشنطن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مسحة أو تحليل .. كيف يكتشف الكلاب مصابي كورونا خلال دقيقة؟

أثناء اختبارها .. ظهور مرسيدس AMG C63 موديل 2022

نشرة المرأة والصحة.. رئيس صدر قصر العيني يحذر من التهاون بفيروس كورونا.. والزعفران يحمي من الإصابة بمرض خطير