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توك شو

دور جديد..عارفة عبد الرسول تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل موسى

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:43 م
عارفة عبد الرسول
عارفة عبد الرسول
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هاجر إبراهيم
قالت الفنانة عارفة عبد الرسول، إنها عملت في شركة تأمين ومحل حلويات، معقبة:" من وأنا صغيرة مكنتش بحب حد يصرف عليا حتى لو بابا".

وأكملت "عبدالرسول" خلال حوارها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع علي قناة سي بي سي، تقدمت باستقالتي خلال عملي بوزارة الثقافة، وحينها صرحت بأني هشتغل على عربية كبدة..مسترسلة: اللي بيدور على شغل هيلاقي".

وفيما يخص السوشيال ميديا، أوضحت: بفرح بكلام الناس عني على السوشيال ميديا، أنا مقيمة في القاهرة مع زوجي وأولادي مازالوا في الإسكندرية.

واضافت: بالحديث عن السوشيال ميديا حدثت ضجة غير مقصودة حول صورتي بالمايوه بدون أي سبب وتعجبت من هذه الردود،  أنا بتابع ردود الأفعال على السوشيال ميديا وأحيانا برد.

وكشفت عن دورها بمسلسل موسى، قائلة: الدور حلو وجديد وأحداث المسلسل تدور في حقبة الأربعينيات، معقبة: فيه مشهد في المسلسل أنا بمسك فيه ثعبان كوبرا والمسلسل جديد من نوعه.
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