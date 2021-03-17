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فن

نيرمين الفقي تحذر الجمهور من منتحلي شخصيتها على فيسبوك

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:09 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
اعلنت  الفنانة نيرمين الفقي عن حسابها الرسمي  بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك .

و نشرت صورة لحسابها الرسمي عبر موقعها الرسمي  بانستجرام و علقت قائلة :معنديش اي حساب علي فيسبوك، غير الحسابين دول في الحقيقة في ناس كتير انتحلت شخصيتي و صوري للاسف و كمان بيردوا بأسمي عيب جدا .
وتشارك النجمة نرمين الفقي في مسلسل "النمر" مع الفنان محمد إمام، وعدد من لنجوم الفن والمقرر عرضه رمضان القادم.

مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.
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