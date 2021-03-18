سيجنال يختبر ميزة "مهمة" لمستخدمي أندرويد .. اعرف تفاصيلها

يختبر تطبيق سيجنال Signal للتواصل الفوري ميزة مهمة، تستهدف مستخدمي نسخة التطبيق المخصصة لنظام التشغيل أندرويد، وتسمى حساب التحويل Transfer Account.





وبحسب ما ذكره موقع "india today"، تساعد ميزة تطبيق التراسل المشفر الشهير "سيجنال"، مستخدمي هواتف أندرويد على نقل جميع محادثاتهم التي تم تبادلها عبر الخدمة، من هاتف قديم إلى هاتف آخر جديد عبر اتصال شبكة الواي فاي WiFi.





وتعمل ميزة "سيجنال"، التي يتم اختبارها في الوقت الحالي، مثل وظيفة نقل المحادثات المتوفرة حاليا ضمن النظام الأساسي لتطبيق المراسلة الفورية الأشهر واتساب WhatsApp، والتي تتيح لمستخدميه نقل محادثاتهم عندما يحصلون على هاتف جديد.





ووفقًا لتقرير عبر الإنترنت، فأن ميزة "حساب التحويل" المتاحة حاليا في الإعدادات الخاصة بالإصدار التجريبي رقم 5.5.0، من تطبيق "سيجنال" على نظام التشغيل أندرويد، توفر أيضا تشفيرًا شاملًا أثناء نقل الدردشة.





ويشير التقرير أيضًا إلى أن عملية نقل الدردشات بأكملها ستكون مشفرة من طرف إلى طرف ويمكن للمستخدمين نقل الدردشات إلى أي جهاز، ومع ذلك، لا يمكنهم تشغيل حسابهم إلا من خلال حساب واحد، وسيضمن التشفير من طرف إلى طرف أن عملية النقل والنسخة الاحتياطية آمنة.





ولاستخدام ميزة نقل الحساب على تطبيق سيجنال، يمكن اتباع التالي:





1. يجب على المستخدمين تنزيل تطبيق "سيجنال" على الهاتف الجديد، وأن يتم اقران الجهازين بنفس شبكة الواي فاي.





2. اذهب إلى الإعدادات Settings، واختر الدردشات Chats.





3. اضغط على نقل أو استعادة الحساب.





4. حدد نقل على جهاز أندرويد عندما يُطلب منك ذلك، ثم انقر على متابعة.





الجدير بالذكر أن تطبيق الدردشة المشفرة "سيجنال"، الذي حقق أكثر من 100 مليون عملية تنزيل في جميع أنحاء العالم من بداية العام الجاري، آخر تطبيقات التواصل الاجتماعي التي تم حظر استخدامها داخل الصين، يوم الأثنين الماضي، الموافق 15 مارس،