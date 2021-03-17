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رياضة

تدخل وزير الرياضة لـ تعيين لجنة جديدة للزمالك.. ماذا تقول اللوائح؟

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:54 م
أِشرف صبحي وزير الشباب
أِشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
كشف مصادر قانونية عن إمكانية رحيل اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك ، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز ، بعد حالة الغضب السائدة بسبب التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة فريق الكرة وإقالة باتشيكو.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لصدى البلد ، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لديه إمكانيه تغيير اللجنة بالفعل حيث انه الوزير المختص والجهة الإدارة وفقا لقانون الرياضة ، ولا يجوز تطبيق اللائحة الاسترشادية حيث انها تتضمن تعيين المدير المالي والمدير التنفيذي ومدير النشاط الرياضي لإدارة النادي حتى موعد أول انتخابات ، ولا يوجد تلك المناصب في القلعة البيضاء.

وعلم صدى البلد ، أن وزير الشباب والرياضة يدرس حاليا إضافة عناصر جديدة للجنة المؤقتة تحت رئاسة اللواء عماد عبد العزيز ، بالتشاور مع لجنة الحكماء لنادي الزمالك لتسيير أعمال الفترة القادمة لحين الدعوة للانتخابات في يوليو المقبل.

وسادت حالة غضب بين الجماهير البيضاء عقب الهزيمة أمس أمام الترجي التونسي في الجولة الرابعه بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، بقيادة كارتيرون ، إلى جانب تقديم اللاعبين أداء سيئا بلا روح أو إصرار على الفوز.

وكانت أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، دخلوا في نقاش حاد عقب الهزيمة من الترجي، وتبادلوا الاتهامات حول المسئول عن جلب باتريس كارتيرون بدلا من جايمي باتشيكو.
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