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فن

أول رد من عمرو دياب على تداول خبر إصابته بـ كورونا.. شاهد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:33 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر النجم عمرو دياب فيديو من حفله الجديد الذي أعلن خلاله إصابته بفيروس كورونا.

وعلق عمرو دياب قائلا: ده بقى يا سيدي الخبر اللي المواقع الاخبارية بتتناقله دلوقتي.

يذكر ان قال عمرو دياب في الفيديو: "كنت عملت أغنية مع إيرينا أيام كورونا وهي أغنية " أهي أهي". 

أضاف:" وقتها كنت أنا في مصر وهي في اليونان وكان المفروض الاغنيه تتصور بس كان عندي كورونا".

وتكهن البعض أن إصابة الهضبة  بكورونا تعود إلى انتقال العدوى له من دينا الشربيني حين أصيب عدد من طاقم تصوير مسلسلها "لعبة النسيان " الذي أذيع في رمضان الماضي 2020 بالفيروس.

وكانت دينا الشربيني وقتها قد طلبت من الهضبة عزل نفسه بعد أن تم الإعلان رسميا عن إصابة الفنانة الكبيرة الراحلة رجاء الجداوي بالفيروس، التى كانت قد اختلطت بها كثيرا أثناء تصوير مسلسل لعبة النسيان.

دينا الشربيني كانت أعلنت من قبل في أحد البرامج التلفزيونية، أن الهضبة حبس وعزل نفسه في المنزل منذ انتشار الوباء في مصر خوفا على صحته وأسرته.
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