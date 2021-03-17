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فن

موجز السوشيال ميديا .. أول رد من عمرو دياب بعد تداول خبر إصابته بـ كورونا.. وياسمين عبد العزيز ترد على شائعة خلافها مع أحمد العوضي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:46 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الموضوعات الهامة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها.



نشر النجم عمرو دياب فيديو من حفله الجديد الذي أعلن خلاله إصابته بفيروس كورونا.


نشرت ياسمين عبد العزيز صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .


أعلنت  الفنانة نيرمين الفقي عن حسابها الرسمي  بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .


شاركت الفنانة صبا مبارك، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة جديدة.


نشر الفنان أحمد حلمى، صورا جديدة ساخرة عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
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