عرض الخميس .. اشتر آيفون 7 بـ 2600 جنيه

لطالما عكف عشاق الهاتف الذكي الأكثر شهرة فى العالم آيفون على البحث عن أحد اصداراته المميزة، التى تجمع بين الأداء السلس و التصميم الأنيق، خاصةً الأحجام الصغيرة التى تسهل من عملية استخدامه بيد واحدة، و من أفضل هذه الموديلات آيفون 7، بينما يعيبه سعره المرتفع، وبفضل هذا العرض يمكنك الحصول على نسخة منه بنصف السعر تقريبًا.
وبحسب موقع تك رانش التقني، يقدم موقع ايباى الشهير للبيع بالتجزئة الإلكترونية، عرضًا لشراء نسخة مجددة لهاتف 7 iPhone باللون السيلفر سعة 32 جيجابايت مقابل 166 دولارًا أمريكي فقط، ما يعادل 2600 جنيه مصري.
يذكر أن هاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14، ومقاوم للماء والغبار.
يعطيك الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a10.
يأتى iPhone 7 شاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير، تستطيع اقتناء نسختك من هذا الرابط.