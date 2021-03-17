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الصحة العالمية تكشف حقيقة الوضع الوبائي لكورونا في مصر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:34 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشفت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر خلال الفترة الأخيرة. 


وأكدت طلعت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن الوضع الوبائي في مصر واقليم شرق المتوسط مقلق، بعد ارتفاع الاصابات وفي بعض الدول مثل إيران 8 آلاف إصابة يوميا بزيادة 14٪ في الاصابات و5٪ في الوفيات. 


وتابعت أنه لا يوجد اي قانون يحكم هذا الأمر حاليا ومصر من أقل الدول في موضوع الزيادة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن مصر من الدول التي لا تزال معدلات إصابات كورونا بها تحت السيطرة.


وحذرت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، من التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التصافح والسلام باليد في ظل أزمة كورونا. 


وأضافت طلعت: "لو الناس أعطت فرصة للفيروس سينتشر وهذا الأمر مرهون بسلوكيات الناس والالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التصافح والسلام باليد". 


وأكدت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، أن  منظمة الصحة العالمية تشجع عودة الأنشطة والدراسة.
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