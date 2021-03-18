رغم كورونا.. بي إم دبليو العالمية تتوقع ارتفاع مبيعاتها في 2021

أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية لصناعة السيارات، اليوم الأربعاء، أنها تتوقع ارتفاع مبيعاتها العام الجاري بقوة، وذلك بعد أن تراجعت العام الماضي إلى 2.3 مليون سيارة.





وكانت الشركة قد ذكرت في وقت سابق، أن مبيعاتها تراجعت بنسبة 8% لتصل إلى 2.3 مليون سيارة، وذلك في الوقت الذي تراجعت فيه إيراداتها من 104 إلى 99 مليار يورو، وأرباحها بنسبة 25% لتصل إلى 3.86 مليار يورو.





وبحسب بيان الشركة اليوم، فإنه من المتوقع حدوث تعافٍ ملحوظ في نتائج أعمالها العام الحالي، لا سيما التراجع الذي سجلته في الإيرادات والأرباح في العام الماضي.





أوليفر تسيبزه، الرئيس التنفيذي للشركة، أكد أن العام الجديد بدء بنتائج إيجابية عالية، ونسعى إلى العودة لمستويات ما قبل أزمة كورونا بأسرع ما يمكن.





وتسعى الشركة بعد عامين من تراجع الأرباح إلى أن تحقق في العام الجاري، ارتفاعا ملحوظا في نتائج الشركة قبل احتساب الضرائب. وكان الطلب على منتجات الشركة تراجع بقوة في الفترة الأخيرة ولاسيما في الصين.





وذكرت البيان أنه من المنتظر أن يرتفع هامش أرباح التشغيل من 2.7%، إلى ما يتراوح بين 6 إلى 8% من الإيرادات.





وفي سياق موازٍ، قال نيكولاس بيتر، المدير المالي للشركة، إنه يتوقع أن يكون عام 2021 عام نمو بالنسبة لبي إم دبليو.