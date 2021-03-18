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توك شو

شاهد | طارق الشيخ يهاجم عمر كمال وحمو بيكا: «بيلعبوا بدماغ جيل كامل»

الخميس 18/مارس/2021 - 12:32 ص
طارق الشيخ
طارق الشيخ
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إبراهيم القادري
انتقد المطرب طارق الشيخ، ما يحدث على الساحة الفنية، بين عدد من مطربي المهرجانات الشعبية، وخاصة حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا.

وقال طارق الشيخ خلال حواره ببرنامج "صبايا الخير"  المذاع علي قناه "النهار"، :"أنا مش بكرههم.. بس كل واحد منهم  بيتمنظر بالعربيات.. ويقول جبت عربية اكس سكس، والتاني يرد عليه.. أنا مش معايا الإكس سكس، والحمد لله راكب عربية من سنة 93 "، مضيفًا: "واخدين جيل وبيلعبوا بدماغه زي ما هما عاوزين.. وفيه حاجات محارم.. وكله بيجري ورا الفلوس".

وأوضح طارق الشيخ ، على ضرورة ضبط العمل في المجال الغنائي، مستطردًا: "من كترهم محدش عارف يصدق حد.. الدنيا ساحت خالص، عشان كدا وقفت خالص، ورجعت لقديمي ولم أتأثر بالمهرجانات".

وأكد طارق الشيخ :" أنا راضي بالستر، وبرعى أولادي كويس.. وزمان كانت المتعة أبرك من الفلوس".
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