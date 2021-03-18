مصلحة الضرائب تحذر الممولين من مكاتب المحاسبة غير الرسمية.. تعرف على السبب

قال محسن الجيار مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، إن ما يحدث الآن في تقديم الإقرارات الضريبية ليست التجربة الأولى، مشيرًا إلى أن البداية كانت منذ عام 2018 في تجبرة الإقرارات المرتبطة بالضريبة على القيمة المُضافة.

وأضاف "محسن الجيار" خلال لقائه مع برنامج " يحدث في مصر " المُذاع على فضائية " إم سي مصر " ، أن خلال التجربة الأولى استطاع المواطن تقديم الأوراق الخاصة به ورقيًا أو إلكترونيًا ، أما الآن أصبح كله إلكترونيًا فقط.

وأشار مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب ، إلى أن من أم المشاكل التي واجهناها خلال الفترة الماضية ، هي أن الممولين يقوموا بتقديم الإقرارات الضريبية من خلال الاتجاه لبعض المكاتب أو المكتبات أو الأكشاك أو السايبر ، بالإضافة إلى أنه يأخذ مقابل نظير تقديم الإقرار ، لذا فإن هذه السلوكيات تُسبب مشاكل للممولين أيضًا.

وحذر "الجيار"، جميع الممولين من مكاتب المحاسبة غير الرسمية، والتي تحصل على رسوم من أجل تقديم الإقرارات للعملاء، مشيرًا إلى أن هناك إدارة مخاطر، تقوم بمتابعة كافة التعاملات التي تتم بين الممولين وبعضهم لبعض.