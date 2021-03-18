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رياضة

أخبار الرياضة.. شوبير يعلق على مطالب نجم الأهلي بالرحيل وإلغاء الدوري ..قناة الزمالك تفتح النار على اللاعبين.. ميدو يحذر الوزير وإدارة القلعة البيضاء.. وزير الرياضة يطمئن جماهير الأبيض

الخميس 18/مارس/2021 - 07:54 ص
لاعبوا الاهلي
لاعبوا الاهلي
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من صباح  اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة مطالبة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي الرحيل عن صفوف الفريق نهاية الموسم الجاري.



أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق، أن الجيل الحالي من لاعبي الزمالك لا يستحقون المبالغ الكبيرة التي يطالبون بالحصول عليها لتجديد عقودهم .


وجه أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك السابق، رسالة تحذيرية إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المؤقتة، التي تدير شؤون نادي الزمالك فى الوقت الحالي.


قال الإعلامي أحمد شوبير، إن قرار إلغاء الدوري المصري الممتاز هذا الموسم عقب اجتماع اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة المصري قرار غير عادل ، مشيرا إلى أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب المسابقة.


وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رسالة إلى جماهير نادي الزمالك بشأن أوضاع النادي في الفترة الحالية، وذلك عقب النتائج السلبية الأخيرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بدوري أبطال أفريقيا ورحيل المدرب البرتغالي باتشيكو والتعاقد مع الفرنسي كارتيرون.


فتح خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، النار عبر قناة فريقه على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد الهزيمة أمام الترجي بهدف نظيف بالقاهرة، مشيرا إلى أن  هناك قرارات مصيرية لتصحيح المسار خلال المرحلة المقبلة.


اكتمل عقد الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2021 بعدما انتهت مباريات دور ثمن النهائي، وكشفت عن الثمانية الكبار في البطولة.


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أخبار الرياضة.. شوبير يعلق على مطالب نجم الأهلي بالرحيل وإلغاء الدوري ..قناة الزمالك تفتح النار على اللاعبين.. ميدو يحذر الوزير وإدارة القلعة البيضاء.. وزير الرياضة يطمئن جماهير الأبيض

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