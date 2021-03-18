رئيس جامعة العريش يؤكد أهمية كلية الطب لأبناء شمال سيناء

حرص الدكتور سعيد عبد الله لافي رفاعي، رئيس جامعة العريش، محافظة شمال سيناء، علي لقاء الكوادر البشري من حملة الماجستير والدكتوراه من المتقدمين للعمل بوظائف هيئة التدريس " كادر خاص " في كلية الطب بجامعة العريش، وذلك بحضور الدكتور أسامة ذكري عميد كلية الطب بالجامعة.

للتعريف بطبيعة العمل في الكلية التي ينتظرها أبناء المحافظة لتقديم الخدمة الطبيه لهم والتخفيف عن كاهل الأسر التي تتحمل أثناء سفرها لتلقي العلاج في المحافظات المجاورة



واكد الدكتور سعيد لافي رئيس الجامعة ، على أهمية المرحلة المقبلة بشان الأداء والأدوار المستقبلية فى العمل بالتدريس فى الكلية والإرتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها من أجل تقديم الخدمة المجتمعية التي ينتظرها أبناء المجتمع السيناوى فى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية المناسبة لأهالى المحافظة .

وأكد الدكتور رئيس جامعة العريش أنه سيتم اضافة كلية الطب البشرى فى العام القادم لبدء الدراسة بها على أن تبدأ بطلاب الفرق الأعلى من أبناء سيناء فى كليات الطب بالجامعات الأخرى لحين استقرار الدراسة بها واستكمال باقى الصفوف تباعا .





وأكد سعيد لافي ، علي اهمية توفير كوادر طبية تعليمية ، للصالح العام لكادر العمل والطلبة والمرضى الذين ستقدم لهم الخدمة ...مشيرا الي ان هناك لجنة من المجلس الأعلي للجامعات قد قامت في وقت سابق بزيارة إلي الجامعة وذلك لمعاينة المنشات وإعداد تقرير لإصدار القرار الجمهوري بإنشاء الكلية لبدء الدراسة بها العام الدراسي الفادم2021\2022م.

وقال ان أهمية الكليه تبدو من خلال القيام بمشاركة الجامعة في تنظيم القوافل الطبية "الاصحاح البيئي" بقرى ومدن محافظة شمال سيناء لتوفير الرعاية الطبية للمواطنين . كما ثمن رئيس الجامعة الجهد الواضح الذي بذله عميد الكلية فى سبيل افتتاح الكلية وبدء الدراسة بها العام المقبل.

وحصر اللقاء المدرسين والمدرسين المساعدين والمعيدين المتقدمين للعمل فى كلية الطب بالجامعة والمقرر بدء الدراسة بها العام القادم 2021/2022م . حيث سبق لكلية الطب الإعلان عن طلب 55 عضو هيئة تدريس لكلية الطب من مدرسين ومدرسين مساعدين ومعيدين.

وتعد كلية الطب تعد الكلية الحادية عشرة بجامعة العريش التي أقيمت بقرار جمهورى عام 2016 ، وكانت تضم حينئذ 6 كليات.. حيث أضيف اليها عدد من الكليات الجديدة حتى وصل عددها حاليا الى 10 كليات بخلاف كلية الطب ، وجارى انشاء عدد آخر من الكليات لخدمة كافة مجالات التنمية على أرض سيناء بعد موافقة المجلس الأعلي للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي .

اقرأ أيضًا:







