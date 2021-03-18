أنا بايتة هنا.. مفاجأة غير متوقعة من تامر حسنى لأحد متابعيه.. فيديو

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تداول رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة لفيديو بعنوان، مفاجأة تامر حسنى لأية مكرم بنت الإسكندرية.

وانتشر في الساعات الماضية مقطع فيديو للطبيبة والبلوجر آية مكرم، الحاصلة على لقب ملكة جمال المحجبات عام 2018، بعد أن فاجأها الفنان تامر حسني أثناء حفل خاص بإحدى شركات الهواتف المحمولة، ما جعلها ترتجف فرحًا وتطلب «مياه بالسكر» من إثر صدمة المفاجأة التي بدت أنها غير متوقعة قبل أن يتبادلان الحديث معًا.





واستغلت آية مكرم الفرصة، وقامت بالتقاط عدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو مع تامر حسني، وقامت بنشرها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "أنستجرام" وأرفقتها بتعليق قالت خلاله: "تبان صورة مع فنان، تبان لحظة حلوة لحاجة كنت بتمناها ممكن نشوفها عادية، الأهم من كل الاختلافات دي إنك تبقى حقيقي وطبيعي، كنت أتمنى أشوفه بس طلع عارفني كدكتورة وصاحبة لقب".







