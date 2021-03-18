شركات وبنوك ومدارس تشارك خريجي وطلاب جامعة المنصورة في منصة التوظيف الإفتراضي

تواصل المركز الجامعية للتطوير المهني بجامعة المنصورة استعدادتها للمشاركة مع 4000 طالب وطالبة من عشر جامعات مصرية في أولى فاعليات منصة التوظيف الافتراضي للجامعات وهو الملتقى الإفتراضي للتوظيف UCCD March Career Expo تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي .





يعقد الملتقى التوظيفي الأفتراضي يوم الإثنين القادم الموافق 22 الجاري بمشاركة بنوك وشركات كبرى .



واوضح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة ان جامعة المنصورة تضع محور تأهيل طلابها وخريجيها وفق متطلبات سوق العمل علي رأس أولويات الجامعة. حيث تسعي الجامعة من خلال مراكز التطوير المهني لديها في إعداد منتسبيها لحضور فعاليات الملتقي الافتراضي الثاني للتوظيف من خلال تقديم خدمات التطوير المهني المختلفة لضمان الحصول علي أفضل الفرص الوظيفية المتاحة.

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واشار الى ان ملتقى التوظيف الافتراضي لمراكز التطوير المهنى بالجامعات 2021 يعتبر حدثا افتراضيا عبر الإنترنت يتقابل من خلاله أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجين الجامعات ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencing) والبث عبرالإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) والبريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة ويقوم الباحثين عن الوظائف وطلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد بتحميل سيرتهم الذاتية وتصفح أجنحة الشركات والتواصل المباشر مع ممثلى الشركات. ويستخدم الملتقى الافتراضي منصة ديناميكية تساند أصحاب الأعمال فى التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية.





و أوضح انه من خلال هذه المنصة ثلاثية الابعاد عبر شبكة الإنترنت يمكن الآن لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل التواصل الإفتراضي بما يماثل شعور التعامل المباشر الواقعي فضلا عن خلق فرص للتشبيك و الوصول إلى أفضل الكوادر المصرية الشابة المتميزة.