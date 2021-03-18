اعتدى عليها 4 مرات.. ذئب بشري يهتك عرض طفلة 6 سنوات في المحلة.. تفاصيل

شهدت إحدى قرى مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية واقعة هتك عرض طفلة عمرها 6 سنوات على يد ابن عمها، والتعدي عليها جنسياً 4 مرات متتالية.









تتخلص الواقعة فيما جاء بمحضر الشرطة في القضية المقيدة برقم 581 لسنة 2021 إداري مركز المحلة، والثابت به بلاغ "دعاء. ك. م"، وتبلغ من العمر 27 عامًا، بشأن قيام "أحمد. م. م"، 23 عامًا، عامل، بالتعدي على ابنتها البالغة من العمر 6 سنوات جنسيًا.





وأكدت والدة الطفلة "عزيزة. ع. م" أن ابنتها شعرت بألم شديد في منطقة الدبر، وبسؤالها عن السبب قررت قيام ابن عمها بهتك عرضها من الدبر نحو ثلاث مرات أو أربعة، وعلى الفور قامت بإبلاغ شرطة النجدة التي انتقلت إلى منزل الطفلة المجنى عليها وقامت باقتياد المتهم.





وأضافت الأم أن المتهم هتك عرض الطفلة وتعدى عليها جنسيًا في المرة الأولى فوق سطوح منزل المجني عليها، والثانية في حجرة ملحقة بالمنزل من الخارج، مؤكدة أنه استغل انشغال والد الطفلة في العمل وتواجد شقيقها الأكبر الذى يبلغ من العمر 8 سنوات في الدرس، بينما حدثت المرة الأخيرة في منزل عمتهم وتدعى "رابعة. م. ط".



