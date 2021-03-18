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توك شو

المطرب محمود رزق يوضح كيف بدأ مسيرته بالغناء

الخميس 18/مارس/2021 - 10:36 ص
المطرب، محمود رزق
المطرب، محمود رزق
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هاجر إبراهيم
قال المطرب، محمود رزق، إنه ومنذ السادسة من عمره بدأ الغناء حتى وصل إلى الجامعة، مشيرا إلى أنه درس فى الموسيقى العربية إلا أنه لم يستكملها.

وأضاف "رزق" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه أخذ كورسات وورش كثيرة جدا  فى دار الأوبرا المصرية، موضحا أنه كمبتدئ قام بإنجازات فى مجال الغناء.

وتابع أن الوقوف والغناء على المسرح بعد شئ ممتع جدا للقيام به، متابعا: "أنا مش واخدها كهواية بس لا واخدها كحب"، حيث أنه يحب الغناء حتى بدون موسيقى.

وأكد أن من شجعه هى والدته ووالده، مضيفا إلى أن والدته دائما ما تدعمه، "بمناسبة عيد الأم بقول لأمى أنها كل حاجة فى حياتى وربنا يخليكي ليا ودايما فى ضهرى".

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