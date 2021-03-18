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رياضة

شوبير يفجر مفاجأة: إدارة جديدة لنادي الزمالك

الخميس 18/مارس/2021 - 11:04 ص
صدى البلد
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محمد السعيد
قال الإعلامي أحمد شوبير، أن إدارة نادي الزمالك، قد تشهد تغييرا خلال الفترة المقبلة، من قبل وزارة الشباب والرياضة.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير: "الكلام حاليا في أروقة الوزارة وعلى لسان أكبر الناس، بأن غالبا فيه حد جاي جديد هيدير نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، لكن لن أكشف عن مصدري".

وأضاف: لا أعرف سبب هذه البيانات الكثيرة من نادي الزمالك، كل واحد يضرب بيان، وهذا ليس جيدا، من الطبيعي أن يصدر أشرف قاسم وعبد الحليم علي بيانات بعد رحيلهم، لكن كل واحد من داخل النادي يضرب بيان ليه، حرب بيانات دي ولا ايه!".

وتابع:" طارق حشيش المستشار أصدر بيانا أكد فيه  أن مسؤوليته في التعاقد مع  كارتيرون، كانت مالية فقط، وقال أن الجهاز الفني ترك اللاعبين يغيبون ويعترضون  دون عقاب".

وتابع شوبير:" أنا متفق مع طارق حشيش في نقطة إلغاء العقوبات، الزمالك السابق كان يلغي العقوبات والغرامات على اللاعبين، لكن لماذا تصدر بيانا، من يصدر بيانا هي اللجنة التي تدير النادي وليس أنت، مع احترامي لك على المستوى الشخصي".

وأشار:" نعلم أنك أنت وإبراهيم عبد الله والمستشار هشام إبراهيم المسؤولون عن ملف التعاقد مع كارتيرون، انتم لم تتخيلوا أن رد فعل جماهير الزمالك هيكون كده، وكان معروف إن المستشار عماد عبد العزيز " رئيس اللجنة المؤقته" هو الذي كان رفضا لرحيل باتشيكو".

وأضاف:" أنت وإبراهيم عبد الله والمستشار هشام إبراهيم عبد الله ولعتوا الدنيا عشان باتشيكو يمشي، وهذا أمرا معروفا".

وأكمل:" المسؤولية جماعية، وغذا كنت تعمل متطوعات، يمكن أن تعتذر عن استكمال مهمتك".


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