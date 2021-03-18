لقاء الخميسي تفتح النار على حسام البدري: اللي حصل دا ظلم كبير

علقت الفنانة لقاء الخميسي زوجة محمد عبد المنصف حارس مرمي نادي وادي دجلة، علي استبعاده من المنتخب المصرى.





ونشرت "الخميسي"، عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة لزوجها علقت عليها، قائلة: " عمري ماكان ليا في الكوره .. وانما بعد جوازي تابعت واتفرجت وكنت معاه خطوه بخطوه في مشواره. وكلمتي دي كلمة مالهاش أي علاقة بإنه زوجي! كلمتي دي عن راجل قوى ولاعب كرة مميزة والصفة الوحيدة التي لا تميزه اللؤم والضرب من تحت لتحت!!".





وتابعت: "ظروف لا يحتملها أي إنسان وضغط نفسي طول الوقت تعرض له اوسه دا مضايقات كتير من "بعض الجمهور" مدفوع الأجر أو المزقوق "وباقول بعض علشان ماحدش يطلع يقول ان باعمم لان دي مش حقيقه في جمهور كبير محترم .. مين ان الشر احيانا كتير بيكسب في الأول وبما ان المقاومة هي الحل الأمثل، اوسه قاوم وكمل وعافر وتحمل اللي وشال كتير الي ان جه وقت الانصاف عند رحيل اوسه من القلعة البيضاء ومحاولاته الدائمة وإصراره على تكملة حلمه وحبه الاول الكون وإيمانه بنفسه".





وأضاف: "وتألق اوسه وهو في أجواء نفسية مناسبة وإيمان المدربين الأجانب به غير تحيزهم لأحد لأنهم مالهمش حسابات غير شغلهم.. رحلة اوسه تستحق كل الاحترام والتقدير اوسه الآن في كامل تألقه ورونقه وقادر على حماية ورونقه ورونقه على حماية ورونقه وممثل منتخب وويستحق التواجد".





واختتمت رسالتها لزوجها قائلة،: "ودا الي يخليني اسأل نفسي: امتى مش هايبقى في حسابات إنسانية في الشغل، امتى هايبقى الفيصل هو الأداء ومن يستحق .. امتى هان عواطفنا بره منظومة العمل في كل مجالات مصر بس الكوره. اللي حصل دا ظلم كبير ...احنا محتاجين نتغير وندي كل ذي حقٍ حقه. اوسه من غير المنتخب برده مكمل في النجاح بس احساس وجوده في " # منتخب _مصر" ليه رونق وطعم تاني وشرف لاعب واوسه يستحق # اوسه_يستحق_منتخب_مصر ".



