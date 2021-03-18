بـ الفرو الأبيض.. هند عبد الحليم تستعرض رشاقتها على إنستجرام

نشرت الفنانة هند عبد الحليم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة تبرز جمالها.









وتألقت هند عبد الحليم، بجاكيت انيق ولافت من الفرو باللون الأبيض الذى يبرز جمالها وأناقتها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الذى يبرز جمال انوثتها مع نظارة شمسية باللون البني.









كما تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الكيرلي الطبيعي التي تتناسب مع ظهورها.









ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة.



