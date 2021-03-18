مدير صندوق مكتبات مصر العامة يتفقد المواقع المقترحة لإقامة مكتبة سيوة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،اليوم الخميس ،اعمال اختيار موقع إقامة مكتبة مصر العامة بواحة سيوة.









و التقى العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة مع السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة والدكتور أحمد أمان المنسق العام للصندوق.





وتم مناقشة المواقع المقترحة لإنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بواحة سيوة استمرارًا لدور المكتبة في زيادة الوعى الفكرى والثقافى وصولًا الى أبعد المناطق، بالإضافة إلى تنمية المهارات لدى أبناء الواحة.





حيث تم تفقد الأماكن المقترحة لإنشاء المكتبة التي سيتم إنشاءها بالشكل الملائم لطبيعة واحة سيوة البيئية والسياحية، كما تم تفقد مركز توثيق التراث، وحديقة مجلس المدينة، وقلعة شالي الأثرية، ومركز الصناعات الحرفية.



