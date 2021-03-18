الكويت.. قرارات عاجلة بشأن شهر رمضان





أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري عن مجموعة من القرارات العاجلة بشأن شهر رمضان حيث أكد جاهزية الوزارة لاستقبال شهر رمضان عبر خطة حثيثة وضعتها الوزارة للوقوف على الاستعداد للشهر المبارك في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.





وبحسب صحيفة الراي الكويتية؛ فقد بين أن الخطة شملت قطاعات ( المساجد، الشؤون الثقافية، الإعلام، شؤون القرآن والدراسات الإسلامية ).





كما حددت الوزارة الأنشطة داخل المساجد بحيث تشمل خطبة الجمعة والدروس والخواطر التي لا تزيد مدتها عن 5 دقائق مع الأخذ في الاعتبار جميع الاشتراطات الصحية، مع منع الاعتكاف بالمساجد وموائد رمضان.





ونوه أن الطاقة الاستيعابية للمسجد ستكون اقل من وضعها الطبيعي بسبب تطبيق التباعد كأحد الاشتراطات الصحية المطلوبة.





كما شدد على منع استغلال الساحات الخارجية للمسجد والاكتفاء بحرم المسجد وداخل حوش المسجد فقط.



