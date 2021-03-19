معتز محمود: مجلس النواب يستطيع استخدام الأدوات الرقابية وأن يعيد بناء مؤسسات الدولة

قال المهندس معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أن مجلس النواب الحالى ي ستطيع استخدام الأدوات الرقابية وأن يعيد بناء مؤسسات الدولة ، مشيرا إلى أنه لن يستخدم هذه الأدوات الرقابية إلا فى الضرورة القصوى لصالح بناء مؤسسات الدولة.





وأشار محمود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن برلمان 2015 نجح فى أن يمر بالبلد لبر الأمان وعادت مؤسسات الدولة قوية مرة أخرى، وأصبحت هناك الآليات التى من الممكن أن نعزل بها أى وزير.





وقام رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان بتوجيه التحية للشعب المصرى على صموده وتحمله الـ6 سنوات الصعبة التى مرت فى الفترة الماضية، مشيرا إلى أن أى مرحلة لها سلبيات ولها إيجابيات، قائلا أن إيجابيات هذه المرحلة أكثر من سلبياتها وأعتبرها مرحلة ناجحة.



