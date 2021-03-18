فرنسا توجه رسالة بشأن التحور الجديد لفيروس كورونا.. فيديو

أذاعت فضائية "سكاي نيوز عربية"، تقريرا يفيد أن فرنسا تدعو المواطنين لعدم الخوف من تحور كورونا الجديد.





وأوضح التقرير أنه بالرغم من أن فرنسا تبذل قصارى جهدها لوضع حدا لانتشار فيروس كورونا، فإنها على موعد مع سيناريوا جديد ربما قد يزيد من أجواء التوتر المرافقة للإجراءات الحكومية.





وأشار التقرير الى أن التهديد الاوروبي للندن تزامن مع اعلان السلطات الفرنسية اكتشاف سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا في الثالث عشر من الشهر الحالي في إقليم لابروتاني غربي البلاد.





وأضاف أن مسؤولون في وزارة الصحة الفرنسية طمأنوا المواطنين، عقب ازدياد المخاوف من تداعيات هذا التحور، فيما تستمر الجهود لمعرفة طبيعته ومدى تأثره باللقاح.





واختتم بأن فرنسا دعت المواطنين لعدم التخوف من تحور الجديد لفيروس كورونا، وأت الفيروس المتحور الجديد ليس أكثر خطورة عن غيره.



