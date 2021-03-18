محاضرات وأمسيات وورش فنية بثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "دور المرأة فى الحفاظ علي العادات والتقاليد والمورثات الشعبية" وتحدثت أماني عبد المسيح مديرة مدرسة منشاة العماري الإعدادية بنات عن العادات في الزواج والأفراح وبعض العادات الغير مستحبة وعادات وتقاليد للمولود مثل العقيقة والذبائح وتغيير في بعض العادات نظر للظروف الإقتصادية والتكاليف الباهظة والتي تعتبر إشكالية حقيقة في الأسر والتغاضي عن بعض التكاليف في أمور الزواج والأفراح.





أقام قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "دور المدرسة في تأهيل ذو الإحتياجات الخاصة" وأوضحت كريمة التهامي أهمية المدرسة في حياة الأطفال ذوي الإعاقة والدور الإجتماعي للمدرسة والدور الأكاديمي وهى مجتمع صغير ونموذج، بجانب إقامة نادي الأدب أمسية شعرية بحضور الشاعر كريم الشاوري رئيس النادي ونخبة متميزة من الأدباء والشعراء منهم الشاعر علي حسان رئيس نادي الأدب المركزي وشارك بقصيدة "توقف"، وشاعر العامية جرجس نصري وقصيدة "أمي"، سيد صدقي صاحب ديوان "في حضرة المعشوق"، وبكري عبد الحميد وقصيدة "ريحة الدم"، ويحيى محمد علي صاحب ديوان" قلبي مرمي على الرصيف"، ومحمد جاد المولى رئيس إتحاد كتاب مصر وصاحب ديوان "مواسم ما بعد العشق"، وتخلل الأمسية فواصل إنشاد للمنشد يحيى بحر، والموهبة الشابة في الغناء مارسيل روماني، وفاصل قصصي للقاص حشمت يوسف وقصة"ضريح الشيخ عيد فانوس".





أعدت مكتبة الدير الثقافية محاضرة بعنوان "التوعية لسلوك الطفل" وتناولت شيماء عبد الحميد طريقة توعية الطفل للسلوك عن طريق غير مباشر وتنمية المهارات عند الطفل، بجانب ذلك عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "ألزم قدميها (فضل الام )" وأوضح عربى أحمد محمد أن بر الوالدين حق عظيم وواجب مقدس ودعوة جميع الشرائع السماوية لطاعة الوالدين وطاعة الوالدين من طاعة الله وكل الأنبياء والمرسلين كانوا بارين لأبائهم وخص الله الأم بالأولوية فى الطاعة والرعاية لما تراه من تعب ومشقة فى الحمل والوضع والرضاعة وتربية الأبناء، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "دور الأم فى الأسرة" وأوضح على حسان أن الأم دعامة الأسرة وهى أول من يغرس القيم والأخلاق فى الأبناء ودور الأم فى الأسرة بين التنظير والواقع، بالإضافة إلى ذلك أقامت المكتبة ورشة رسم بالقلم الرصاص للطالبة زينب خالد وحسنية محمد علي.







