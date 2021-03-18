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توك شو

مات غضبان مني.. إلهام شاهين: أبويا دخلني الأزهر علشان عدم الاختلاط

الخميس 18/مارس/2021 - 10:15 م
الهام شاهين
الهام شاهين
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هاني حسين
قالت الفنانة إلهام شاهين، إن والدها توفي وهو يشعر بالغضب منها لأنها كان رافضا فكرة دخولها مجال التمثيل.

وأضافت إلهام شاهين في حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج " السيرة  "المذاع على قناة " دي إم سي"، :"والدي دخلني كلية لغات وترجمة تابعة لـ جامعة الازهر".

واكملت الهامن شاهين:" اعتقد والدي اختار الكلية دي لانها قريبة من منزلي في مصر الجديدة ووالدي مكنش عايزنى اختلطت بالولاد في الجامعة لان طوال مراحل التعليم كنت في مدارس بنات فقط".

ولفتت الهام شاهين: "والدي كان منفتح جدا لكنه كان غيور على أسرته وكان بيغير عليا أوي وكان بيقولي إنه يشعر بأنني غالية عليه".

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