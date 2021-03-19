حبس لص تخصص فى سرقة الشقق بالمرج

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس لص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخصص فى سرقة الشقق بمنطقة المرج.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل بذلك.





وكان قد تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط لص تخصص في سرقة الشقق بالمرج.





تبلغ لقسم شرطة المرج من مواطن - مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه كسر باب شقته وسرقة مبلغ مالى من داخلها.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه وبحوزته (عتلة حديدية) .





وإعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب" كسر الباب" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته ، كما أقر بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمه بالسرقة ، وبتطوير مناقشة المتهم أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" .



