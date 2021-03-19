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ديني

11 عاما على توليه منصب شيخ الأزهر.. سطور في حياة الإمام.. انفوجراف

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:19 ص
شيخ الازهر
شيخ الازهر
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محمود ضاحي
يحتفل الأزهر الشريف بمرور العام الثانىَ عشر للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر  فى مشيخة الأزهر الشريف، بعد 11 عامًا أظهر فيها فِكْرُه، وأثمر خلالها زَرْعُه، ومكث فى الأرض أَثَرُه الذى ينفع الناس كُلَّ الناس. 

قدمت صفحة الأزهر الشريف انفوجراف يبين نشأة الإمام الأكبر وحياته حتى توليه منصب شيخ الأزهر، حيث نشأ الإمام الطيب فى القرنة بكنف والده وحفظ القرآن وقرأ المتون العلمية، وحرص منذ صغره على حضور مجالس العلماء والصالحين، وتعلم أصول التربية والسلوك والحكمة فى الطريق إلى الله. 

وتمكن الإمام أحمد الطيب الجمع بين تعاليم المنهج الأزهرى والانفتاح على الثقافة الأوروبية الحديثة فسافر فى مهمة علمية إلى فرنسا لدراسة مناهج العلوم وطرق البحث فى ديسمبر عام 1977، ثم استكمل إجادته للفرنسية وحضر دروس كبار المستشرقين والمختصين فى الفلسفة. 

تلقى الإمام الطيب العلم فى الأزهر على يد كبار علمائه فى جميع مراحله التعليمية، ثم التحق بمعهد إسنا الدينى ثم بمعهد قنا، كما التحق بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة، حتى تخرج فيها بتفوق عام 1969، وكان ترتيبه الأول على قسم العقيدة والفلسفة.  

تولى الإمام الأكبر منصب شيخ الأزهر في 19 مارس 2010 خلفًا للإمام الراحل الشيخ محمد سيد طنطاوي.

يرأس الإمام الأكبر منصب رئيس الإدارة العالمية لرابطة خريجي الأزهر والتي تم إنشاؤها عام 2007 .
11 عاما على توليه منصب شيخ الأزهر.. سطور في حياة الإمام.. انفوجراف
11 عاما على توليه منصب شيخ الأزهر.. سطور في حياة الإمام.. انفوجراف
11 عاما على توليه منصب شيخ الأزهر.. سطور في حياة الإمام.. انفوجراف
11 عاما على توليه منصب شيخ الأزهر.. سطور في حياة الإمام.. انفوجراف
11 عاما على توليه منصب شيخ الأزهر.. سطور في حياة الإمام.. انفوجراف
11 عاما على توليه منصب شيخ الأزهر.. سطور في حياة الإمام.. انفوجراف
11 عاما على توليه منصب شيخ الأزهر.. سطور في حياة الإمام.. انفوجراف
11 عاما على توليه منصب شيخ الأزهر.. سطور في حياة الإمام.. انفوجراف
11 عاما على توليه منصب شيخ الأزهر.. سطور في حياة الإمام.. انفوجراف
11 عاما على توليه منصب شيخ الأزهر.. سطور في حياة الإمام.. انفوجراف
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