كوريا الشمالية تقطع علاقاتها مع ماليزيا لتسليمها مواطنا إلى أمريكا

أعلنت كوريا الشمالية، الجمعة، قطع العلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا، بسبب تسليمها أحد مواطنيها إلى الولايات المتحدة على ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.





وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، إن "السلطات الماليزية ارتكبت في 17 مارس، جريمة لا تغتفر عبر تسليمها بالقوة مواطنا بريئا إلى الولايات المتحدة".





وتابع البيان: "لذا تعلن وزارة الخارجية الكورية الشمالية القطع الكامل للعلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا"، مشددة على أن ما حصل "عمل عدائي في حق بيونغ يانغ نفذ إذعانا للضغوط الأمريكية".





ووصف البيان الشخص الذي لم يُذكَر اسمه بأنه فرد منخرط في "أنشطة تجارة خارجية مشروعة في سنغافورة"، وشدد على أن هناك "تلفيقا قد حصل للقول إنه متورط في غسيل أموال غير قانوني".



