بفارق 46 عاما .. شابة تصر على الزواج من رجل في عمر جدها لهذا السبب

تمر علينا مشاكل عاطفية قد يمر بها أصدقائنا، ويطلبون مشورتنا بها، بعضها يكون معتاد من مشاكل الغيرة او رفض الأهل لأحد الأطراف و لكن فارق العمر قد تكون من أكبر المشاكل التي تواجه العريس و العروس في إقناع الوالدين.





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن إحدى طبيبات النفس سردت مشكلة وصلت لها منذ فترة كبيرة ابرز ما جاء فيها ان رجل يطلب نصيحتها في إقناع والدي حبيبته في الموافقة على الزواج.





أوضح الرجل أنه بالغ من العمر 70عاما، و تعلق عاطفيا بفتاة عشرينية في عمر أحفاده، إلا أنها تمكنت من الإستحواذ على كامل مشاعره و استطاعت التقرب منه و فازت بقلبه في النهاية .





صارحت الشابة والديها بحقيقة حبها له و بالطبع واجهها أهلها برفض الأمر وإنهاء فكرة الزواج من ذلك العجوز، لأن فارق السن لن يسمح لها بالتمتع بحياة سعيدة فلن يكون هناك أي تواصل فكري معه عقب الزواج .





جدير بالذكر أن الشابة كانت متزوجة و لكنها انفصلت منذ عامين، ويبدو انها كانت تبحث عن علاقة آمنة تعوضها ما حدث في الماضي " حسب رؤية الطبيبة" للأمر .