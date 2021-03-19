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أخبار العالم

مقتل 13 عنصرا في قوات الأمن المكسيكية بكمين لمسلحين

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات المكسيكية عن مقتل 13 عنصرا في قوات الأمن جراء هجوم شنه مسلحون على دورية جنوب ولاية مكسيكو.

وقالت وزارة الأمن التابعة لولاية مكسيكو، في بيان نشرته الخميس عبر "تويتر": "وقعت قافلة مشتركة لوزارة الأمن وادعاء ولاية مكسيكو في كمين نصبته عصابة إجرامية في منطقة ليانو-غراندي ببلدية كواتابيك-أريناس".

وأضاف البيان: "في الوقت الحالي تتوفر لدينا معلومات تفيد بمقتل 8 عناصر في وزارة الأمن و5 في الادعاء".

وأطلقت وزارة الأمن والحرس الوطني والجيش القوات البحرية ومركز الاستخبارات الوطنية عملية مشتركة في منطقة الهجوم حيث تجري عمليات البحث عن المجرمين.
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