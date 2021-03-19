مقتل 13 عنصرا في قوات الأمن المكسيكية بكمين لمسلحين

أعلنت السلطات المكسيكية عن مقتل 13 عنصرا في قوات الأمن جراء هجوم شنه مسلحون على دورية جنوب ولاية مكسيكو.





وقالت وزارة الأمن التابعة لولاية مكسيكو، في بيان نشرته الخميس عبر "تويتر": "وقعت قافلة مشتركة لوزارة الأمن وادعاء ولاية مكسيكو في كمين نصبته عصابة إجرامية في منطقة ليانو-غراندي ببلدية كواتابيك-أريناس".





وأضاف البيان: "في الوقت الحالي تتوفر لدينا معلومات تفيد بمقتل 8 عناصر في وزارة الأمن و5 في الادعاء".



