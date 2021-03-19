2 مليون جنيه تكلفة تطويره.. مسجد السلام بطور سيناء يستعد لخطبة الجمعة

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف برفقته اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مسجد السلام بطور سيناء بعد تطويره، بحضور عدد من الوزراء، وسوف تنقل منه شعائر صلاة الجمعة، بمناسبة العيد القومي للمحافظة وذكري عودة طابا.





اقيم مسجد السلام علي مساحة 900 متر وبلغت قيمة تطويره ٢ مليون جنيه ويقع بمدينة طور سيناء بجوار المديرية المالية ويتبعه ثلاثة مباني وهي المبني الرئيسي ومنطقة خدمات المسجد ومكتبه ومبني لتحفيظ القران الكريم و مضيفة علي مساحة ٦٠٠ متر.





وتم تطويره من الداخل والخارج بالدهانات ورفع كفاءة المضيفة و مصلي السيدات ودورات المياه وتطويره من الخارج بدهان الوجهات والمأذنة وإقامة عدد من القباب .

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