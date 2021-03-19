ضبط محصل ضرائب لاستيلائه على أموال التوريد في سوهاج

كثفت مديرية أمن سوهاج جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين يُقيم بالمحافظة بتحصيل صراف بإحدى مصالح الضرائب العقارية مبالغ ماليه منه، وأثناء مراجعته للإقرار الضريبي الخاص به بالمأمورية، اكتشف توريد المشكو في حقه قيمة أقل من المطلوب سدادها والمثبتة بصور قسائم التوريد المُسلمة له.













وبتأكيد التحريات صحة المعلومات الواردة لفرع الإدارة بجنوب الصعيد عن الواقعة، وتبين استغلال المشكو في حقه طبيعة عمله كونه المنوط به تحصيل قيمة رسوم الضرائب العقارية من الممولين وتوريدها لخزينة جهة عمله وحصل مبلغ مالي من الشاكي قيمة رسوم ضرائب عقارية، وتسليمه صور قسائم توريد بقيمة المبلغ، وعقب ذلك قام بالتلاعب فى أصل قسائم التوريد وإثبات تحصيله مبلغ مالى آخر وهى قيمة أقل من المحصل الفعلى المدون بأصول تلك القسائم، والاستيلاء على الفارق لنفسه.



