الغرف يشيد بقرارات مجلس المنشآت الفندقية واحترامه للأحكام القضائية

أشاد أحمد الوصيف، رئيس إتحاد الغرف السياحية، بالقرارات التي صدرت عن مجلس إدارة غرفة المنشات الفندقية برئاسة ماجد فوزي وتأكيد المجلس إلتزامه بكافة أحكام القضاء، في الدعاوي التي أقيمت لحل المجلس وتأكيده أيضا مباشرة كافة مهامة القانونية وإستمراره فى حالة إنعقاد دائم حتى صدور قرار جهة الإدارة بتنفيذ الأحكام المشار إليها؛ ومساندة المجلس لكافة القرارات التى ترى الجهة الإدارية اتخاذها فى هذا الظرف الراهن ووضعها موضع التنفيذ الفاعل.

وأكد الوصيف أن القطاع السياحي بأسره يدين بالشكر لمجلس إدارة غرفة الفنادق لما بذله من جهد كبير منذ تشكيله قبل حوالي عامين للنهوض بصناعة الفندقة في مصر وحقق خطوات كبيرة في هذا الشأن، مضيفًا أن المجلس تحمل عبئا كبيرا الشهور الماضية لمواجهة جائحة كورونا والتخفيف من حدتها علي المشروعات الفندقية بكافة المدن السياحية بمصر، كما ساهم المجلس يجهد كبير يستحق الشكر في التعاون مع وزارة السياحة والآثار وإتحاد الغرف السياحية لوضع كافة الضوابط والإجراءات الإحترازية بالقطاع السياحي لمواجهة جائحة كورونا، كما بذل المجلس جهدا مضاعفا لمتابعة تطبيق تلك الإجراءات بكافة المنتجعات والفنادق والقري السياحية بمصر.

واوضح، ان تلك الجهود ساهمت في زيادة عدد المنشات الفندقية الجاهزة لإستقبال السائحين رغم جائحة كورونا، كما ساهمت في إشادة كافة المنظمات السياحية العالمية بالجهود بالفنادق والمنتجعات لمواجهة الجائحة، مشيدا بجهد المجلس في الإعداد والتجهيز لمبادرة شتي في مصر لتشجيع السياحة الداخلية والتي ساهمت في زيادة الإشغالات الفندقية خاصة في صعيد مصر خلال الأسابيع الماضية.

وأكد الوصيف أن مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية يساند كافة القرارات التي سوف تتخذها الجهة الإدارية فيما يخص غرفة الفنادق، كما سيقدم كافة أوجه الدعم والمساندة الي الغرفة خلال الفترة المقبلة.