قرعة دوري أبطال أوروبا.. صدام ناري بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

أجريت اليوم الجمعة مراسم قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية وتكرار لنهائي الموسم الماضي بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني.





تأهلت لدور ربع النهائي كل من فرق: ريال مدريد الإسباني، وتشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول الإنجلييزين، وبورتو البرتغالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبروسيا دورتموند وبايرن ميونخ الألمانيين.





أكبر الغائبين عن قرعة دور ربع النهائي سيكون نادي برشلونة الإسباني، الذي يتغيب عن ذلك الدور للمرة الأولى منذ عام 2007، بعد خسارته من باريس سان جيرمان الفرنسي.





ظاهرة أخرى يشهدها دور ربع النهائي، وهو غياب كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن ذلك الدور، وهي المرة الأولى منذ موسم 2004-2005.





كما يشهد دور ربع النهائي عدم مشاركة أي فريق إيطالي، بعد خروج يوفنتوس وأتالانتا من دور الـ 16.





ويشارك لاعبنا محمد صلاح مع فريقه ليفربول في دور ربع النهائي، بعد أن قاده لتخطي عقبة لايبزيج الألماني في دور الـ 16 للمسابقة، بتسجيله هدف في مباراة الذهاب ومثله في مباراة الإياب.





وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي يومي 6، 7 إبريل المقبل، فيما تقام مباريات الإياب يومي 13، 14 من الشهر ذاته.