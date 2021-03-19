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ديني

وزير الأوقاف: أيام الله لأي وطن هي أوقات النصر والعزة.. فيديو

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:14 م
وزير الأوقاف: أيام
وزير الأوقاف: أيام الله لأي وطن هي أوقات النصر والعزة
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الله تعالى قال في كتابه العزيز "وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ" منوها بأن أيام الله لأي وطن هي أيام النصر والعزة.

وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، من مسجد السلام، بمدينة الطور، بمحافظة جنوب سيناء، أننا في مدينة طور سيناء، حيث كلم الله سيدنا موسى عليه السلام تكليما، وتجلى ربنا للجبل فجعله دعا، وحيث الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة.

وتابع: في هذه المحافظة تحتفل محافظة جنوب سيناء والمصريون جميعا بذكرى رفع علم مصر على أرض طابا، في التاسع عشر من شهر مارس من كل عام.

وأكد أن هذا الاحتفال يعتبر اعتزاز بالوطن والأرض والتأكيد على استمرار التضحية من أجل الأوطان، والذي تكمله قواتنا المسلحة في الدفاع عن أرض الوطن أمام قوى الشر والإرهاب.
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