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حوادث

ضبط ٤ أشخاص تنمروا على مريض نفسيا وسرقوه بالدقهلية

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:18 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله قيام شابين بإعتراض مُسن أثناء سيره بأحد الشوارع ودفعه أرضًا والإستيلاء منه على مبلغ مالى.

بالفحص تبين أن المجنى عليه (مريض نفسيا - مقيم بمدينة المنصورة بالدقهلية) كما أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ، وتبين أنهم (4أشخاص - مقيمين بمدينة المنصورة بالدقهلية) وقيامهم بدفع المجنى عليه أرضًا والإستيلاء منه على مبلغ مالى وإنصرافهم وإقتسامهم المبلغ المالى فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط المتهمين ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بقصد السرقة وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه ، وبإستدعاء المجنى عليه وسؤاله أيد ما سبق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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