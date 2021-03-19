بعد وصفه بالقاتل.. روسيا تكشف حقيقة دعوة بوتين إلى مناظرة علنية مع بايدن





قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين الموجه لنظيره الأمريكي جو بايدن، هو دعوة لإجراء حوار مفتوح وليس لمناظرة.





وقال بيسكوف في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، تعليقا على أنباء دعوة الرئيس الروسي نظيره الأمريكي لإجراء مناظرة مباشرة على الهواء إنه لا يمكن أن تكون هناك مناظرة بين زعيمي بلدين، موضحا أن دعوة الرئيس الروسي هي اقتراح لإجراء حوار مفتوح.





وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن عدم وجود رد واضح من الولايات المتحدة على دعوة بوتين لإجراء حوار مفتوح يعتبر بمثابة الرفض، وفقا لوكالة "تاس" الروسية.





وتابع المسؤول الروسي "تم توجيه الطلب، إما أن تكون هناك إجابة عليه، أو لا توجد إجابة.. عدم وجود إجابة هو، بشكل عام رفض لهذا التواصل".





وأكمل "الرئيس بوتين أعرب بوضوح عن رغبته، على الرغم من كل شيء، في مواصلة العلاقات بين البلدين، لأن هذا لا يصب في مصلحة البلدين فقط، ولكن أيضا في مصلحة العالم بأسره".





جاء ذلك بعد حرب كلامية متبادلية بين الطرفين، حيث وصف بايدن الرئيس الروسي بـ"القاتل"، مضيفا أنه "سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية" الأخيرة، بينما رد بوتين قائلا "القاتل هو من يصف الآخر بذلك..دائما نرى مواصفاتنا في شخص آخر ونعتقد أنه مثلنا".



