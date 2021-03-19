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رياضة

فريدة عثمان تعلن مشاركتها في بطولة الكأس الدولية للكبار ISCA

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:11 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
أعلنت السباحة المصرية فريدة عثمان، بطلة العالم في السباحة، مشاركتها فى بطولة International Senior Cup الكأس الدولى للكبار ISCA، نهاية شهر مارس الحالى.

وكتبت السباحة المصرية العالمية فريدة عثمان على حسابها الرسمى بموقع "تويتر" : "أنا مبسوطة ومتحمسة إنى نازله بطولة قريب".

وأضافت : "أنا هشارك فى بطولة ISCA International Senior Cup فى سانت بيترسبرج بولاية فلوريدا من 23 إلى 27 مارس. هنزل سباقات 50 و 100 حرة و 50 و 100 فراشة، -24 مارس: 50 فراشة -25 مارس: 50 حرة -26 مارس: 100 فراشة -27 مارس: 100 حرة.

وتعد فريدة عثمان احد ابرز السباحين المصريين التي حققت انجازات عالمية كبيرة منذ ان كان عمرها 11 عاما فقط ، فازت لمصر بأول ميدالية في تاريخها في بطولات العالم للناشئين في السباحة، وأول مصري أو مصرية تحمل رقم قياسي عالمي في رياضة السباحة.
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