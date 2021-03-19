عمرو دياب برفقة أصدقائه في أحدث ظهور على "إنستجرام"

نشر النجم عمرو دياب، صورًا جديدة له وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر الهضبة عمرو دياب بصحبة مجموعة من اصدقائه، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه تعليقات الجمهور.





أحيا الهضبة عمرو دياب، مؤخرًا، إحدى الحفلات الخاصة بإحدى شركات التطوير العقارى بالقاهرة، وقدم عمرو دياب عددا كبيرا من أبرز أغانيه، وسقط عمرو دياب على المسرح أثناء غنائه أحدث أغنياته "يا أنا يا لاء" .





يذكر أن النجم عمرو دياب عاد إلى القاهرة بعد قضائه 4 أشهر بـ دبى وظهر الهضبة في أول صورة لعودته إلى مطار القاهرة من دبي في طائرة خاصة بصحبة عدد من أصدقائه الفنانين منهم السيناريست تامر حبيب.















