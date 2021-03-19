لاميتا فرنجية تحتفل بـ عيد الأم بـ جلسة تصوير جديدة مع نجلها جاستن.. شاهد

انضمت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية لقائمة الفنانات اللائي احتفلن بعيد الأم، رفقة اطفالهن، إذ نشرت عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورتها، رفقة نجلها "جاستن".





وظهرت لاميتا فرنجية وهي تداعب ابنها جاستن، في أحد الأماكن، معلقة عليها: "دعاني جاستن للاحتفال بعيد الأم @ dunkin_uae !! كان يوم جميل مع الأولاد الحلوين ".







وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

