غرقت في سطل.. اتهام عاملة إثيوبية بقتل طفلة كويتية دون العامين

لقيت طفلة كويتية، تبلغ من العمر عاما ونصف العام ، مصرعها قبل قليل ، غرقا ، داخل شقة ذويها ، في منطقة العدوان.





ونقلت صحيفة الأبناء الكويتية ، عن مصدر أمني ، قوله ، إن والد الطفلة ذكر بإفادته ، أن خادمته الإثيوبية قدمت إلى الصالة وهي تحمل الطفلة بيدها ، وأبلغته أنها وجدتها غارقة في «سطل»، فذهب بها على الفور إلى مستوصف المنطقة ، وهناك أُخضعت لمحاولات إنعاش ، دون جدوى.





ونوه المصدر بأن رجال مباحث مخفر العدوان ، تحفظوا على الخادمة؛ بعدما اتهمها والد الطفلة بأنها وراء الوفاة، لافتا إلى أنها ستخضع للتحقيق ، بغية التأكد من وجود شبهة جنائية بالواقعة من عدمه ، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وافاد بأن، الخادمة ذكرت بأقوالها الأولية ، أنها كانت قد تركت «السطل» داخل دورة المياه؛ حتى زحفت إليه الطفلة ، وقفزت إلى داخله، مدعية أنها وجدتها بوضعية مقلوبة ، أي رأسها بأسفل «السطل» ، وقدميها في الخارج.



