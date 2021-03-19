غرقت في سطل.. اتهام عاملة إثيوبية بقتل طفلة كويتية دون العامين

لقيت طفلة كويتية، تبلغ من العمر عاما ونصف العام، مصرعها قبل قليل، غرقا، داخل شقة ذويها، في منطقة العدوان.
ونقلت صحيفة الأبناء الكويتية، عن مصدر أمني، قوله، إن والد الطفلة ذكر بإفادته، أن خادمته الإثيوبية قدمت إلى الصالة وهي تحمل الطفلة بيدها، وأبلغته أنها وجدتها غارقة في «سطل»، فذهب بها على الفور إلى مستوصف المنطقة، وهناك أُخضعت لمحاولات إنعاش، دون جدوى.
ونوه المصدر بأن رجال مباحث مخفر العدوان، تحفظوا على الخادمة؛ بعدما اتهمها والد الطفلة بأنها وراء الوفاة، لافتا إلى أنها ستخضع للتحقيق، بغية التأكد من وجود شبهة جنائية بالواقعة من عدمه، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وافاد بأن، الخادمة ذكرت بأقوالها الأولية، أنها كانت قد تركت «السطل» داخل دورة المياه؛ حتى زحفت إليه الطفلة، وقفزت إلى داخله، مدعية أنها وجدتها بوضعية مقلوبة، أي رأسها بأسفل «السطل»، وقدميها في الخارج.
وأشار المصدر إلى أن رجال المباحث «عاينوا» وجود «السطل» على وضعيته ما يرجح عدم صحة ادعاء الخادمة، إذ إن روايتها بشأن قفز الطفلة إلى داخله تستوجب تحركه عن موضعه وسقوطه على جانبه، مستدركا بالقول إن هذا ليس دليلا قاطعا على تورطها، حيث إن التحقيق معها سيكشف حقيقة الواقعة.