إلهام شاهين: اللي ماما كانت بتعمله مفيش أي أم بتعمله واتحدى

حلت الفنانة إلهام شاهين، ضيفة علي الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج السيرة والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، للحديث عن ذكرياتها وبداية دخولها عالم الفن.





وقالت إلهام شاهين:" أمي هي أكبر اسم في مسيرتي امي عملتلي كل حاجة في حياتي ولا يمكن مقارنتها باي أحد ومهما أقول مش هوفيها حقها لانها كانت كل حاجة في حياتي وربنا يرحمها".





وتابعت شاهين:" جمال ربنا اللي خلقه كان موجود في ماما وكان عندها طيبة وحنية لا تكرر، مضيفة:" كان عند مشكلة في ركبتي وأنا صغيرة وكنت بكره اضيف جيل مسكن، ولكن امي كانت تنتظر حتي استغرق في النوم وعشان تحطلي الكريم علي ركبتي".





وأردفت:" كنت بحكي لناس كتير ماتفعله معي امي اكتشفت ان مفيش زيها مالهاش وصف واتحدي اي حد تكون امه بتعمل كل ده لان والداتي كانت طيبة بزيادة، معقبة:" حتي في مرضها كانت تصر علي أن تطبخ لنا بنفسها وتقولي متكليش غير من ايدي وكل ده أدركته بعد وفاتها".