ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد 35 عاما في الكهنوت.. وفاة القمص زكريا سعيد كاهن كنيسة مارجرجس أرض الجنينة

السبت 20/مارس/2021 - 03:09 ص
القمص زكريا سعيد
القمص زكريا سعيد كاهن كنيسة مارجرجس أرض الجنينة
Advertisements
سامح سلام
رحل عن عالمنا القمص زكريا سعيد كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بأرض الجنينة بمنطقة الزاوية الحمراء بعد في شيخوخة صالحة وخدمة كهنوتية امتدت إلى نحو 35 عاما.

وأعلنت كنيسة الشهيد مارجرجس بالزاوية الحمراء ترتيبات صلاة تجنيز القمص زكريا سعيد كاهن الكنيسة، حيث وجه نيافة الانبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد والأباء كهنة الكنيسة أن يحضر الجثمان إلى الكنيسة في السابعة صباحا، وبعدها تتلي صلوات التسبحة وفي أثنائها يتم السماح بتوافد أبناء الكنيسة لالقاء لنظرة الوداع الأخيرة، مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. 

كما يقام صلاة القداس الإلهي بالكنيسة في العاشرة صباح اليوم السبت، على أن تبدأ صلاة التجنيز في الواحدة ظهرا،  بحضور الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وعائلة الأب الراحل فقط، وفي السادسة مساء سيتم تلقى العزاء بالكنيسة الكبرى بالدور العلوي، وسيتم نقل  كافة الصلوات منذ بدايتها عبر الصفحة الرسمية للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

وعُرف عن القمص الراحل زكريا سعيد البشاشة والتواضع والبساطة والمحبة الفياضة لجميع أبنائه، خاصة البسطاء منهم وأخوة الرب، كما كان رجل صلاة ومُحب للقداسات حتى في أوقات تعبه.

ونعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في وقت سابق الفنان العالمي عادل نصيف أحد أهم الفنانين في مجال الفن القبطي والذى رحل اليوم عن عالمنا.

وجاء في نص نعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، "تنعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني الفنان العالمي عادل نصيف الذى رقد في الرب اليوم، ذاكرين له بكل الحب والتقدير مجهوداته المخلصة التى بذلها في خدمة الكنيسة من خلال أعماله الفنية المتميزة في الأيقونات القبطية.

وتابع قائلا، وكذلك مشاركته في المعارض العالمية في الفن المصري والفن القبطي الأصيل، وكذلك مشاركاته القيمة في مجلة الكرازة على مدى سنوات كثيرة. 
واختتم النعى قائلا، نيح الله نفسه البارة في فردوس النعيم، وليمنح العزاء السمائي لكل محبيه وتلاميذه وعارفيه.

والفنان عادل نصيف ولد فى 20 اكتوبر 1962 في قريه ابوحنا – محافظة البحيرة وحصل على بكالريوس من كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية قسم التصوير بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف عام 1985 ، وحصل على دراسة حرة للفن القبطي والأيقونة بمعهد الدراسات القبطية بالقاهرة، وهو عضو جمعية فنانى الموزاييك الدولية. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وفاة القمص متى عبدالله كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بـ"أم خنان"

سيامة راهبين من دير القديس يحنس القصير قساوسة

البابا تواضروس يستقبل الأنبا ساويرس بالمقر البابوي بالعباسية

بطريرك الكنيسة يفتح أبوابه للشعب.. كيف تقابل البابا تواضروس بالمقر البابوي؟

ترشيحاتنا

بسبب سائق في حالة سكر.. أم تشهد لحظة مصرع ابنتها وأحفادها في حادث أليم

خطأ فادح.. إحالة مخرج وفريق عمل بث صلاة الجمعة إلى التحقيق

اللقاح المصري ضد كورونا يدخل مرحلة الإنتاج .. تفاصيل

علماء يكتشفون فيروس جديدا مشابها لـ كورونا.. فيديو

القاضية ممكن في هندسة المنوفية.. امتحان كاد يسبب فتنة بين جماهير الأهلي والزمالك

فيديو جراف.. تزوج راقصة ورفضت الفنانات تقبيله.. أسرار وراء شكري سرحان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب سائق في حالة سكر.. أم تشهد لحظة مصرع ابنتها وأحفادها في حادث أليم

هوت شورت جريء.. لقاء الخميسي تثير الجدل من إيطاليا

أول حالة معروفة.. إصابة قط بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا