بعد 35 عاما في الكهنوت.. وفاة القمص زكريا سعيد كاهن كنيسة مارجرجس أرض الجنينة

رحل عن عالمنا القمص زكريا سعيد كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بأرض الجنينة بمنطقة الزاوية الحمراء بعد في شيخوخة صالحة وخدمة كهنوتية امتدت إلى نحو 35 عاما.





وأعلنت كنيسة الشهيد مارجرجس بالزاوية الحمراء ترتيبات صلاة تجنيز القمص زكريا سعيد كاهن الكنيسة، حيث وجه نيافة الانبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد والأباء كهنة الكنيسة أن يحضر الجثمان إلى الكنيسة في السابعة صباحا، وبعدها تتلي صلوات التسبحة وفي أثنائها يتم السماح بتوافد أبناء الكنيسة لالقاء لنظرة الوداع الأخيرة، مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





كما يقام صلاة القداس الإلهي بالكنيسة في العاشرة صباح اليوم السبت، على أن تبدأ صلاة التجنيز في الواحدة ظهرا، بحضور الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وعائلة الأب الراحل فقط، وفي السادسة مساء سيتم تلقى العزاء بالكنيسة الكبرى بالدور العلوي، وسيتم نقل كافة الصلوات منذ بدايتها عبر الصفحة الرسمية للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





وعُرف عن القمص الراحل زكريا سعيد البشاشة والتواضع والبساطة والمحبة الفياضة لجميع أبنائه، خاصة البسطاء منهم وأخوة الرب، كما كان رجل صلاة ومُحب للقداسات حتى في أوقات تعبه.





ونعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في وقت سابق الفنان العالمي عادل نصيف أحد أهم الفنانين في مجال الفن القبطي والذى رحل اليوم عن عالمنا.





وجاء في نص نعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، "تنعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني الفنان العالمي عادل نصيف الذى رقد في الرب اليوم، ذاكرين له بكل الحب والتقدير مجهوداته المخلصة التى بذلها في خدمة الكنيسة من خلال أعماله الفنية المتميزة في الأيقونات القبطية.





وتابع قائلا، وكذلك مشاركته في المعارض العالمية في الفن المصري والفن القبطي الأصيل، وكذلك مشاركاته القيمة في مجلة الكرازة على مدى سنوات كثيرة.

واختتم النعى قائلا، نيح الله نفسه البارة في فردوس النعيم، وليمنح العزاء السمائي لكل محبيه وتلاميذه وعارفيه.





والفنان عادل نصيف ولد فى 20 اكتوبر 1962 في قريه ابوحنا – محافظة البحيرة وحصل على بكالريوس من كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية قسم التصوير بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف عام 1985 ، وحصل على دراسة حرة للفن القبطي والأيقونة بمعهد الدراسات القبطية بالقاهرة، وهو عضو جمعية فنانى الموزاييك الدولية.



