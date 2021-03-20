بسبب كورونا.. إغلاق منتجع ترامب المفضل جزئيا

أغلق منتجع مارلاجو التابع للرئيس السابق دونالد ترامب غرفة الطعام الخاصة به وعلق خدمات نادي الشاطئ للضيوف بسبب تفشي فيروس Covid 19 بين "بعض" الموظفين ، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى الأعضاء، وفق ما ذكرته صحف أمريكية.





تقول الرسالة الإلكترونية إن الإغلاق جاء بسبب "الحذر الشديد".





وأوضح البريد الإلكتروني أن خدمات الحفلات والفعاليات تظل مفتوحة ، مضيفًا: "لقد اتخذنا بالفعل جميع تدابير الاستجابة المناسبة وفقًا لتوجيهات مركز السيطرة على الأمراض ، بما في ذلك تنشيط التعقيم والتنظيف الشامل لأي مناطق متأثرة وجميع مرافق النادي ، وسنواصل جهودنا المتزايدة لنظام التنظيف البيئي. ".





وبعكس رؤساء أمريكا السابقين كان ترامب يفضل التواجد في المنتجع لقضاء إجازاته عن أي مكان آخر.





وكثيرًا ما كان يلجأ ترامب إلى مارلاجو في أوقات العطل ويصدر تصريحاته النارية التي كان تويتر مصدر إطلاقها الرئيسي.





وحتى الآن لم يعترف ترامب بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية كلاميًا، ولم يهنأ سلفه جو بايدن بمنصبه.



